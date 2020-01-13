Об этом говорится в заявлении президента, передает Tasnim.

Отмечается, что президент поручил выполнить резолюцию, которая была принята в ходе открытого заседания парламента 7 января.

Напомним, иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.

В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.

Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.

После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.

Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.

Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета