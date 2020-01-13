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Президент Ирана Рухани подписал закон, которым внес Пентагон и Вооруженные силы США в список террористических организаций.
Об этом говорится в заявлении президента, передает Tasnim.
Отмечается, что президент поручил выполнить резолюцию, которая была принята в ходе открытого заседания парламента 7 января.
Напомним, иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.
В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.
Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета
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Президент Ирана Рухани подписал закон, которым внес Пентагон и Вооруженные силы США в список террористических организаций.
Об этом говорится в заявлении президента, передает Tasnim.
Отмечается, что президент поручил выполнить резолюцию, которая была принята в ходе открытого заседания парламента 7 января.
Напомним, иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.
В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.
Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов