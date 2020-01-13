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В 2019 году объем субвенции из государственного бюджета на приобретение, строительство и ремонт жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки для Николаевской области составил 58 миллионов 200 тысяч гривен.
Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения Николаевской ОГА.
Эти средства направлены на:
- выплату 132 денежных компенсаций для самостоятельного приобретения жилья указанными категориями (согласно приложению) - 52,9 миллиона гривен.
- приобретение 1 жилого дома для создания детского дома семейного типа в Николаеве - 3,25 миллиона гривен.
- на приобретение социального жилья (3 квартиры) в Николаеве - 1,6 миллион гривен.
- на приобретение 1 квартиры в собственность ребенку-сироте Бугской сельской ОТГ - 366 тысяч гривен.
Сообщается, что согласно законодательству, предельная стоимость приобретения жилья или объем денежной компенсации, определяется с учетом следующих нормативов:
- в квартирах, усадебных (одноквартирных) домах из жилищного фонда - 31 квадратный метр общей площади; дополнительно - 10 квадратных метров на каждого ребенка с инвалидностью;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья исчисляется в соответствии с нормативно-правовых актов Минрегиона.
— Опосредованная стоимость одного квадратного метра в области составляла 11 тысяч 832 гривен, в Николаеве эта сумма увеличивается в 1,5 раза, - отмечают в департаменте социальной защиты населения.
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В 2019 году объем субвенции из государственного бюджета на приобретение, строительство и ремонт жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки для Николаевской области составил 58 миллионов 200 тысяч гривен.
Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения Николаевской ОГА.
Эти средства направлены на:
- выплату 132 денежных компенсаций для самостоятельного приобретения жилья указанными категориями (согласно приложению) - 52,9 миллиона гривен.
- приобретение 1 жилого дома для создания детского дома семейного типа в Николаеве - 3,25 миллиона гривен.
- на приобретение социального жилья (3 квартиры) в Николаеве - 1,6 миллион гривен.
- на приобретение 1 квартиры в собственность ребенку-сироте Бугской сельской ОТГ - 366 тысяч гривен.
Сообщается, что согласно законодательству, предельная стоимость приобретения жилья или объем денежной компенсации, определяется с учетом следующих нормативов:
- в квартирах, усадебных (одноквартирных) домах из жилищного фонда - 31 квадратный метр общей площади; дополнительно - 10 квадратных метров на каждого ребенка с инвалидностью;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья исчисляется в соответствии с нормативно-правовых актов Минрегиона.
— Опосредованная стоимость одного квадратного метра в области составляла 11 тысяч 832 гривен, в Николаеве эта сумма увеличивается в 1,5 раза, - отмечают в департаменте социальной защиты населения.
Пресс-релиз
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов