Александр Пасечный, Олег Протасов, Александр Стадник и Игорь Беланов

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасечный проигнорировал собрание жителей села Степовое в Николаевском районе, от которого он избрался в Верховную Раду, так как у него за два месяца было запланировано мероприятие в Николаеве.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам нардепа, он получал приглашение от сотрудников предприятия, однако не смог приехать на встречу с ними, так как на футбольное мероприятие из Киева приехал обладатель золотого мяча Игорь Беланов и футболист Олег Протасов.

— Мне звонили члены инициативной группы. Но у меня на это время заранее, за два месяца было назначена всеукраинское мероприятие с гостями из Киева. Я не смог присутствовать. Но, мы в телефонном режиме договорились о встрече с представителем инициативной группы. Я им написал письмо. Сегодня мы тоже в телефонном режиме поговорили, я попросил подготовить на мое имя письмо со всеми проблемами, чтобы я мог их решить. А сегодня мы еще более детально проговорили все моменты касающиеся увольнения работников, распаевки земли, приватизации предприятия. Я в тесном контакте с сотрудниками предприятия и сейчас занимаюсь этим вопросом, – уточнил нардеп.

Александр Пасечный также отметил, что уже начал решать проблему с которой к нему обратились его избиратели.

— К сожалению, решить этот вопрос можно только в Киеве. Здесь все зависит от Министерства экономики, а именно отделения сельского хозяйства и Фонда государственного имущества, и Министерства социальной политики по защите работников. То есть, этим вопросами я уже начал заниматься, и я думаю. Что через неделю я смогу дать своим избирателям ответы на эти вопросы. Я сейчас инициирую создание рабочей группы по этому вопросу. Такая проблема есть не только у нас в области, этот вопрос много лет не решался на многих предприятиях по всей Украине. На моем округе кричащий вопрос. Я в тесном контакте с людьми и губернатором (Александром Стадником, – прим.). Я хочу получить дорожную карту, чтобы понимать, как, в какие сроки и что нужно сделать, чтобы решить этот вопрос в законном поле. Я буду отстаивать интересы своих избирателей! – заявил Александр Пасечный.

Напомним, новый руководитель госпредприятия «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре немалая часть сотрудников будет уволена. При этом, он отметил, что, если трудовой коллектив утвердит списки на собрании, это гарантирует право на пай работникам, которых собираются уволить.

С мая 2018 года на госпредприятии «Степовое» было уволено 77 человек, вследствие этого они лишились права получить земельный пай.

Также напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель.

Позже выяснилось, что во время мероприятия он вместе с народным депутатом Александром Пасечным вручали грамоты и благодарности футболистам, а также фотографировались с обладателем «Золотого мяча» Игорем Белановым.

Жителей Степового возмутило, что губернатор обманул их, они заявили о том, что пора «поднимать бунт и перекрывать дороги».