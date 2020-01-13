Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

- Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон "О статусе народного депутата" и Регламент Рады, – уточнили в ОПУ.

В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Это будет наказываться штрафом от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 - 81 000 грн).

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2148 о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины, который предусматривает введение штрафных санкций за неперсональное голосование.