Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. Очаков может лишится статуса города в случае принятия этого закона.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно проекту закона, городом может считаться лишь населенный пункт, постоянное население которого составляет не меньше 20 тысяч человек, однако по информации Главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Очакове проживает 14 тысяч 258 человек.

Отмечается, что посёлком может считаться населенный пункт, постоянное население которого составляет не меньше 5 тысяч человек - именно посёлком станет Очаков при условии принятия данного закона.

В частности отмечается, что в проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины» вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

В ведомстве напоминают, что одной из основных задач правительства является создание трехуровневой системы административно-территориального устройства: община; район (уезд) область (регион), закреплено в цели 10.3 «Украинцы имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства как жители способных общин» Программы деятельности Кабинета министров Украины.

Напомним, что в Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.