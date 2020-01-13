В ночь с 9 на 10 января полицейские в ходе профилактического рейда в акватории реки Южный Буг изъяли около 50 килограммов рыбы и 37 раков вместе с браконьерским орудием.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, вблизи села Баловное и села Себино Новоодесского района в акватории реки Южный Буг правоохранители обнаружили запрещенные орудия – 34 раколовки, 12 сетей.

- Выявленные 37 раков и около 50 кг рыбы разного вида, в том числе одну особь рода осетровых, полицейские выпустили в воду, - сказано в сообщении.

В сентябре 2019 года группа полиции по противодействию незаконному вылову рыбы в Николаевской области провела рейд и обнаружила двух браконьеров, которые наловили 15 килограммов рыбы.