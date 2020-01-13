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В ночь с 9 на 10 января полицейские в ходе профилактического рейда в акватории реки Южный Буг изъяли около 50 килограммов рыбы и 37 раков вместе с браконьерским орудием.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, вблизи села Баловное и села Себино Новоодесского района в акватории реки Южный Буг правоохранители обнаружили запрещенные орудия – 34 раколовки, 12 сетей.
- Выявленные 37 раков и около 50 кг рыбы разного вида, в том числе одну особь рода осетровых, полицейские выпустили в воду, - сказано в сообщении.
В сентябре 2019 года группа полиции по противодействию незаконному вылову рыбы в Николаевской области провела рейд и обнаружила двух браконьеров, которые наловили 15 килограммов рыбы.
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В ночь с 9 на 10 января полицейские в ходе профилактического рейда в акватории реки Южный Буг изъяли около 50 килограммов рыбы и 37 раков вместе с браконьерским орудием.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, вблизи села Баловное и села Себино Новоодесского района в акватории реки Южный Буг правоохранители обнаружили запрещенные орудия – 34 раколовки, 12 сетей.
- Выявленные 37 раков и около 50 кг рыбы разного вида, в том числе одну особь рода осетровых, полицейские выпустили в воду, - сказано в сообщении.
В сентябре 2019 года группа полиции по противодействию незаконному вылову рыбы в Николаевской области провела рейд и обнаружила двух браконьеров, которые наловили 15 килограммов рыбы.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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