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В Киеве начали использовать эвакуаторы с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.
Об этом сообщается на странице «Киев Автомобильный» в Facebook.
Сообщается, что эвакуаторы производила турецкая компания Miles Eurolift. Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 килограмм, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 килограмм.
Напомним, что на крупнейших украинских трассах начнут устанавливать устройства так называемых SOS-станций - станции экстренной связи.
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В Киеве начали использовать эвакуаторы с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.
Об этом сообщается на странице «Киев Автомобильный» в Facebook.
Сообщается, что эвакуаторы производила турецкая компания Miles Eurolift. Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 килограмм, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 килограмм.
Напомним, что на крупнейших украинских трассах начнут устанавливать устройства так называемых SOS-станций - станции экстренной связи.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов