В Киеве начали использовать эвакуаторы с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.

Об этом сообщается на странице «Киев Автомобильный» в Facebook.

Сообщается, что эвакуаторы производила турецкая компания Miles Eurolift. Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 килограмм, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная нагрузка - от 2500 до 3000 килограмм.

Напомним, что на крупнейших украинских трассах начнут устанавливать устройства так называемых SOS-станций - станции экстренной связи.