В последние бюджетные дни 2019 года Николаевский областной совет потратил 245,7 тысяч гривен на компьютерную технику, бумагу, блокноты и рамки для грамот.

Об этом свидетельствуют данные веб-портала использования публичных денег E-Data.

21 декабря Николаевский облсовет заплатил фирме «А-Веста» 17,5 тысяч гривен за ежедневники с логотипом «Николаевский областной совет». Еще 5100 гривен эта компания получила за фирменные пакеты с логотипом облсовета.

Частному предпринимателю Румянцевой Р.В. облсовет заплатил 2880 гривен за бумагу А4 «Dali dore candido», а предприниматель Филимоненко Р.О. поставил облсовету 3178 гривен за канцовары, канцелярские принадлежности и бумагу.

6900 гривен Николаевский облсовет заплатил предпринимателю Заднепряной О.О. за фоторамки для грамот и благодарностей.

26 декабря Николаевский областной совет потратил 145 тысяч гривен на покупку компьютерного оборудования. В частности, ООО «Ортен» получил 76 тысяч гривен за поставку персональных компьютеров и принтера «Canon».

Предпринимателю Чепель С.О. заплатили 49080 гривен за ноутбуки ACER и ASUS, еще 20 150 гривен облсовет заплатил предпринимателю Яни И.П. за монитор, принтер и веб-камеру.

Частное предприятие «Диал» получило от областного совета 64 952 гривны за поставку конференц-зала для Николаевского облсовета.

Ранее сообщалось о том, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отсутствовала на работе 2, 3, 8 и 9 января. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 10 января, вышла на работу, чтобы оформить документы, необходимые для того, чтобы разблокировать работу реформированных больниц.

Как известно, зарплата главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко в среднем составляет около 60 тысяч гривен в месяц.