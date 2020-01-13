|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
В последние бюджетные дни 2019 года Николаевский областной совет потратил 245,7 тысяч гривен на компьютерную технику, бумагу, блокноты и рамки для грамот.
Об этом свидетельствуют данные веб-портала использования публичных денег E-Data.
21 декабря Николаевский облсовет заплатил фирме «А-Веста» 17,5 тысяч гривен за ежедневники с логотипом «Николаевский областной совет». Еще 5100 гривен эта компания получила за фирменные пакеты с логотипом облсовета.
Частному предпринимателю Румянцевой Р.В. облсовет заплатил 2880 гривен за бумагу А4 «Dali dore candido», а предприниматель Филимоненко Р.О. поставил облсовету 3178 гривен за канцовары, канцелярские принадлежности и бумагу.
6900 гривен Николаевский облсовет заплатил предпринимателю Заднепряной О.О. за фоторамки для грамот и благодарностей.
26 декабря Николаевский областной совет потратил 145 тысяч гривен на покупку компьютерного оборудования. В частности, ООО «Ортен» получил 76 тысяч гривен за поставку персональных компьютеров и принтера «Canon».
Предпринимателю Чепель С.О. заплатили 49080 гривен за ноутбуки ACER и ASUS, еще 20 150 гривен облсовет заплатил предпринимателю Яни И.П. за монитор, принтер и веб-камеру.
Частное предприятие «Диал» получило от областного совета 64 952 гривны за поставку конференц-зала для Николаевского облсовета.
Ранее сообщалось о том, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отсутствовала на работе 2, 3, 8 и 9 января. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 10 января, вышла на работу, чтобы оформить документы, необходимые для того, чтобы разблокировать работу реформированных больниц.
Как известно, зарплата главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко в среднем составляет около 60 тысяч гривен в месяц.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В последние бюджетные дни 2019 года Николаевский областной совет потратил 245,7 тысяч гривен на компьютерную технику, бумагу, блокноты и рамки для грамот.
Об этом свидетельствуют данные веб-портала использования публичных денег E-Data.
21 декабря Николаевский облсовет заплатил фирме «А-Веста» 17,5 тысяч гривен за ежедневники с логотипом «Николаевский областной совет». Еще 5100 гривен эта компания получила за фирменные пакеты с логотипом облсовета.
Частному предпринимателю Румянцевой Р.В. облсовет заплатил 2880 гривен за бумагу А4 «Dali dore candido», а предприниматель Филимоненко Р.О. поставил облсовету 3178 гривен за канцовары, канцелярские принадлежности и бумагу.
6900 гривен Николаевский облсовет заплатил предпринимателю Заднепряной О.О. за фоторамки для грамот и благодарностей.
26 декабря Николаевский областной совет потратил 145 тысяч гривен на покупку компьютерного оборудования. В частности, ООО «Ортен» получил 76 тысяч гривен за поставку персональных компьютеров и принтера «Canon».
Предпринимателю Чепель С.О. заплатили 49080 гривен за ноутбуки ACER и ASUS, еще 20 150 гривен облсовет заплатил предпринимателю Яни И.П. за монитор, принтер и веб-камеру.
Частное предприятие «Диал» получило от областного совета 64 952 гривны за поставку конференц-зала для Николаевского облсовета.
Ранее сообщалось о том, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко отсутствовала на работе 2, 3, 8 и 9 января. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 10 января, вышла на работу, чтобы оформить документы, необходимые для того, чтобы разблокировать работу реформированных больниц.
Как известно, зарплата главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко в среднем составляет около 60 тысяч гривен в месяц.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов