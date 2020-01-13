Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, возвращаются в Украину.

Об сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Основная часть экспертов остается в Тегеране», — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана.

Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing’а. Кристина Квин, в свою очередь, выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, 8 января Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.

Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета.