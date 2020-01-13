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Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, возвращаются в Украину.
Об сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Основная часть экспертов остается в Тегеране», — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана.
Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing’а. Кристина Квин, в свою очередь, выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.
Напомним, 8 января Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета.
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Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, возвращаются в Украину.
Об сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Основная часть экспертов остается в Тегеране», — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана.
Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing’а. Кристина Квин, в свою очередь, выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.
Напомним, 8 января Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов