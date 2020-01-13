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Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности допрашивают украинцев, освобожденных из плена 29 декабря.
Об этом сообщили в ОГПУ.
«Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре рассказали, что уже задокументировали грубые нарушения боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права.
«В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными», — заявили в ОГПУ.
В прокуратуре уточнили, что это признаки преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Благодаря процессуальным действиям и в частности допросу освобожденных из плена правоохранители хотят установить лица, которые совершили указанные преступления.
Напомним, 29 декабря из плена боевиков вернулись 76 украинцев.
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
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Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности допрашивают украинцев, освобожденных из плена 29 декабря.
Об этом сообщили в ОГПУ.
«Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре рассказали, что уже задокументировали грубые нарушения боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права.
«В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными», — заявили в ОГПУ.
В прокуратуре уточнили, что это признаки преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Благодаря процессуальным действиям и в частности допросу освобожденных из плена правоохранители хотят установить лица, которые совершили указанные преступления.
Напомним, 29 декабря из плена боевиков вернулись 76 украинцев.
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов