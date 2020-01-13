Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности допрашивают украинцев, освобожденных из плена 29 декабря.

Об этом сообщили в ОГПУ.

«Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что уже задокументировали грубые нарушения боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права.

«В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными», — заявили в ОГПУ.

В прокуратуре уточнили, что это признаки преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Благодаря процессуальным действиям и в частности допросу освобожденных из плена правоохранители хотят установить лица, которые совершили указанные преступления.

Напомним, 29 декабря из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы.