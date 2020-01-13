Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба Кабмина.

«Задача Фонда — финансирование развития инфраструктуры в сельских территориях, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности; реализация государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей», — сообщил Тимофей Милованов.

Также в Украине планируют упростить покупку земли людьми, которые получили ее в постоянное пользование. Такую землю можно будет получить в свою собственность в течение 7 лет, платя взносы, размер которых не превышает размера арендной платы.

Ранее сообщалось, что согласно законопроекту о рынке земли, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 гривен за 1 гектаров.