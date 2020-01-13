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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба Кабмина.
«Задача Фонда — финансирование развития инфраструктуры в сельских территориях, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности; реализация государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей», — сообщил Тимофей Милованов.
Также в Украине планируют упростить покупку земли людьми, которые получили ее в постоянное пользование. Такую землю можно будет получить в свою собственность в течение 7 лет, платя взносы, размер которых не превышает размера арендной платы.
Ранее сообщалось, что согласно законопроекту о рынке земли, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 гривен за 1 гектаров.
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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба Кабмина.
«Задача Фонда — финансирование развития инфраструктуры в сельских территориях, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности; реализация государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей», — сообщил Тимофей Милованов.
Также в Украине планируют упростить покупку земли людьми, которые получили ее в постоянное пользование. Такую землю можно будет получить в свою собственность в течение 7 лет, платя взносы, размер которых не превышает размера арендной платы.
Ранее сообщалось, что согласно законопроекту о рынке земли, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 гривен за 1 гектаров.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов