Высший суд города Лагор в Пакистане признал неконституционным смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает BBC.

«Суд в Пакистане отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Первезу Мушаррафу, признав судебный процесс неконституционным», — говорится в сообщении.

Генерал Мушарраф обжаловал образование специального суда, который признал его виновным в государственной измене в декабре прошлого года.

Мушаррафа обвинили в государственной измене в 2013 году. Поводом для этого стали приостановление в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.

Когда Наваз Шариф — старый конкурент Мушаррафа, которого последний отстранил от власти в результате государственного переворота 1999 года, был избран премьер-министром в 2013 году, он инициировал судебный иск за государственную измену против генерала Мушаррафа.

Мушарраф утверждал, что дело политически мотивировано, и действия, которые он совершил в 2007 году, были согласованы с правительством. Но его аргументы судами были отклонены, его обвинили в том, что он тогда поступил незаконно.

Отмечается, что генерал Мушарраф первый военный правитель, который когда-либо предстал перед судом в Пакистане за нарушение Конституции.

В декабре Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.