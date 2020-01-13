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Об этом сообщает BBC.
«Суд в Пакистане отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Первезу Мушаррафу, признав судебный процесс неконституционным», — говорится в сообщении.
Генерал Мушарраф обжаловал образование специального суда, который признал его виновным в государственной измене в декабре прошлого года.
Мушаррафа обвинили в государственной измене в 2013 году. Поводом для этого стали приостановление в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.
Когда Наваз Шариф — старый конкурент Мушаррафа, которого последний отстранил от власти в результате государственного переворота 1999 года, был избран премьер-министром в 2013 году, он инициировал судебный иск за государственную измену против генерала Мушаррафа.
Мушарраф утверждал, что дело политически мотивировано, и действия, которые он совершил в 2007 году, были согласованы с правительством. Но его аргументы судами были отклонены, его обвинили в том, что он тогда поступил незаконно.
Отмечается, что генерал Мушарраф первый военный правитель, который когда-либо предстал перед судом в Пакистане за нарушение Конституции.
В декабре Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.
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Об этом сообщает BBC.
«Суд в Пакистане отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Первезу Мушаррафу, признав судебный процесс неконституционным», — говорится в сообщении.
Генерал Мушарраф обжаловал образование специального суда, который признал его виновным в государственной измене в декабре прошлого года.
Мушаррафа обвинили в государственной измене в 2013 году. Поводом для этого стали приостановление в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.
Когда Наваз Шариф — старый конкурент Мушаррафа, которого последний отстранил от власти в результате государственного переворота 1999 года, был избран премьер-министром в 2013 году, он инициировал судебный иск за государственную измену против генерала Мушаррафа.
Мушарраф утверждал, что дело политически мотивировано, и действия, которые он совершил в 2007 году, были согласованы с правительством. Но его аргументы судами были отклонены, его обвинили в том, что он тогда поступил незаконно.
Отмечается, что генерал Мушарраф первый военный правитель, который когда-либо предстал перед судом в Пакистане за нарушение Конституции.
В декабре Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.
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