|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Телеведущего и лидера музыкальной группы «Тартак» Александра Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета.
Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.
В понедельник, 13 января, Александр Положинский опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что в этот день он был вызван на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
«Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко», — рассказал певец.
Александр Положинский добавил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля. Во время допроса вместе с музыкантом, по его словам, присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.
Напомним, 10 января Апелляционный суд оставил Андрея Антоненко под стражей.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Телеведущего и лидера музыкальной группы «Тартак» Александра Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета.
Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.
В понедельник, 13 января, Александр Положинский опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что в этот день он был вызван на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
«Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко», — рассказал певец.
Александр Положинский добавил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля. Во время допроса вместе с музыкантом, по его словам, присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.
Напомним, 10 января Апелляционный суд оставил Андрея Антоненко под стражей.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов