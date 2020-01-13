Телеведущего и лидера музыкальной группы «Тартак» Александра Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

В понедельник, 13 января, Александр Положинский опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что в этот день он был вызван на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

«Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко», — рассказал певец.

Александр Положинский добавил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля. Во время допроса вместе с музыкантом, по его словам, присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.

Напомним, 10 января Апелляционный суд оставил Андрея Антоненко под стражей.

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.