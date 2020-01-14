Суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева в понедельник, 13 января.

Как известно, коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство Николаева» заплатило аванс фирме «Ника-Дорбуд» за ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4, а также за ремонтные работы по реконструкции спортплощадки в школе № 53, однако данные объекты до сих пор не введены в эксплуатацию. Позже в прокуратуре сообщили, что подозревают руководителя подрядной организации в растрате бюджетных средств.

В ходе аппаратного совещания мэр Николаева Александр Сенкевич поинтересовался, как на сегодняшний день обстоят дела с объектами реконструкции в 4 гимназии и 53 школой, которые стали победителями «Громадського бюджета».

Как рассказала начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко, суд обязал подрядчика, в лице ООО «Ника-Дорбуд», вернуть заказчику аванс.

— Завершились судебные заседания. В соответствии с решениями судьи подрядчик должен вернуть средства, которые он не использовал во время проведения реконструкции. Эти объекты были у заказчика коммунального предприятия «Управление капитального строительства». Денег на завершение этих объектов в бюджете на данный момент нет, - сказала Анна Лычко.

По ее словам, чтобы завершить ремонт баскетбольной площадки в 4 гимназии необходимо порядка 600 тысяч гривен, а на завершение спортплощадки в 53 школе необходимо порядка 800 тысяч гривен.

— По 53 школе провели корректировку проектно-сметной документации и на завершение необходимо порядка 800 тысяч гривен. По 4 гимназии не проводили корректировку проектно-сметной документации. На завершение нужно порядка 600 тысяч гривен, - сказала Анна Лычко.

Александр Сенкевич попросил до конца недели передать эти объекты на баланс управления образования, а также написать план последующих действий.

— Займитесь, до конца недели эти два объекты нужно передать из КП на вас, на управление и предоставить мне до вечера четверга информацию о том, какой дальше календарный план. Я понимаю, что сейчас в зиму никто ничего делать не будет, но до теплой погоды я хочу понимать, что у нас предусмотрены средства, откорректировано проектную документацию и ведуться торги на ожидаемую стоимость, - сказал мэр.

Напомним, что с объектов «Реконструкция баскетбольной площадки гимназии №4» и «Реконструкция спортплощадки школы №53» сняли 1,2 миллиона гривен и направили их на ремонт крыши в спортивном зале школы №40 в Николаеве.