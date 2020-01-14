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Киев еще 8 января знал, что «Боинг» МАУ в Иране был сбит ракетой, а посольство Украины в Тегеране, которое сначала исключило версию теракта, действовало по «указанию штаба».
Об этом в интервью «Настоящему Времени» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
– Первичная информация об этом у нас была уже 8 января, а окончательно мы уже знали об этом в 9 утра 9 января, - рассказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО пояснил, что не спешило с заявлениями, что разобраться и «собрать доказательства».
По этой причине, как рассказал Алексей Данилов, посольство Украины в Тегеране изначально исключило версию теракта. Таковы были «указания штаба».
– Посольство Украины в Тегеране действовало так, как им давал указания штаб. Это была наша работа и наше указание. Нам нужно было сделать так, чтобы Иран согласился принять нашу группу. После того как мы получили подтверждение от Тегерана, что они нас ждут, эта информация была снята, - сказал Алексей Данилов.
Украинские специалисты установили, что «Боинг» МАУ был сбит двумя ракетами «Тор» российского производства.
– Сегодня в мире очень много стран продают то или иное оружие. Ракеты «Тор», эти системы изготавливаются в Российской Федерации. И они стоят на вооружении именно в Иране, - рассказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы виновные в трагедии были наказаны.
– Владимир Александрович (Зеленский, - прим.) дважды общался с президентом Ирана. Есть уголовное дело, которое возбуждено в Иране. Есть уголовное дело, которое отдельно ведет Украина. Я думаю, что мы обязательно добьемся того, что виновные в этой трагедии будут наказаны. Мы сделаем все, что касается юридической стороны, чтобы все было по закону международного юридического права, - сказал Алексей Данилов.
Ранее сообщалось о том, что борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ.
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Киев еще 8 января знал, что «Боинг» МАУ в Иране был сбит ракетой, а посольство Украины в Тегеране, которое сначала исключило версию теракта, действовало по «указанию штаба».
Об этом в интервью «Настоящему Времени» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
– Первичная информация об этом у нас была уже 8 января, а окончательно мы уже знали об этом в 9 утра 9 января, - рассказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО пояснил, что не спешило с заявлениями, что разобраться и «собрать доказательства».
По этой причине, как рассказал Алексей Данилов, посольство Украины в Тегеране изначально исключило версию теракта. Таковы были «указания штаба».
– Посольство Украины в Тегеране действовало так, как им давал указания штаб. Это была наша работа и наше указание. Нам нужно было сделать так, чтобы Иран согласился принять нашу группу. После того как мы получили подтверждение от Тегерана, что они нас ждут, эта информация была снята, - сказал Алексей Данилов.
Украинские специалисты установили, что «Боинг» МАУ был сбит двумя ракетами «Тор» российского производства.
– Сегодня в мире очень много стран продают то или иное оружие. Ракеты «Тор», эти системы изготавливаются в Российской Федерации. И они стоят на вооружении именно в Иране, - рассказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы виновные в трагедии были наказаны.
– Владимир Александрович (Зеленский, - прим.) дважды общался с президентом Ирана. Есть уголовное дело, которое возбуждено в Иране. Есть уголовное дело, которое отдельно ведет Украина. Я думаю, что мы обязательно добьемся того, что виновные в этой трагедии будут наказаны. Мы сделаем все, что касается юридической стороны, чтобы все было по закону международного юридического права, - сказал Алексей Данилов.
Ранее сообщалось о том, что борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов