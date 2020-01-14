Киев еще 8 января знал, что «Боинг» МАУ в Иране был сбит ракетой, а посольство Украины в Тегеране, которое сначала исключило версию теракта, действовало по «указанию штаба».

Об этом в интервью «Настоящему Времени» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Первичная информация об этом у нас была уже 8 января, а окончательно мы уже знали об этом в 9 утра 9 января, - рассказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что не спешило с заявлениями, что разобраться и «собрать доказательства».

По этой причине, как рассказал Алексей Данилов, посольство Украины в Тегеране изначально исключило версию теракта. Таковы были «указания штаба».

– Посольство Украины в Тегеране действовало так, как им давал указания штаб. Это была наша работа и наше указание. Нам нужно было сделать так, чтобы Иран согласился принять нашу группу. После того как мы получили подтверждение от Тегерана, что они нас ждут, эта информация была снята, - сказал Алексей Данилов.

Украинские специалисты установили, что «Боинг» МАУ был сбит двумя ракетами «Тор» российского производства.

– Сегодня в мире очень много стран продают то или иное оружие. Ракеты «Тор», эти системы изготавливаются в Российской Федерации. И они стоят на вооружении именно в Иране, - рассказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы виновные в трагедии были наказаны.

– Владимир Александрович (Зеленский, - прим.) дважды общался с президентом Ирана. Есть уголовное дело, которое возбуждено в Иране. Есть уголовное дело, которое отдельно ведет Украина. Я думаю, что мы обязательно добьемся того, что виновные в этой трагедии будут наказаны. Мы сделаем все, что касается юридической стороны, чтобы все было по закону международного юридического права, - сказал Алексей Данилов.

Ранее сообщалось о том, что борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ.