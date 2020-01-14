Представители Украины в Европейском союзе объяснили, как изменятся правила безвизовых поездок для украинцев в 2021 году.

Об этом сообщили в Миссии Украины при Евросоюзе на странице в Facebook.

По словам дипломатов, начиная с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Нововведение означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран, это значит, что изменения коснутся не только Украину, но и, например, Австралию, Бразилию, Великобританию, Канаду, США и Японию.

— С 2021 года перед поездкой в государства - члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере семи евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение трех лет или до завершения срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки, - сказано в сообщении.

В том случае, если ETIAS откажет во въезде, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

— Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу/угрозу в сфере безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государств - членов ЕС предостережений по поводу их поездки, - отметили в миссии Украины при Евросоюзе.

Таким образом, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдении других стандартных требований безвизового режима с ЕС лицо сможет беспрепятственно путешествовать.