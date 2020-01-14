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Представители Украины в Европейском союзе объяснили, как изменятся правила безвизовых поездок для украинцев в 2021 году.
Об этом сообщили в Миссии Украины при Евросоюзе на странице в Facebook.
По словам дипломатов, начиная с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Нововведение означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран, это значит, что изменения коснутся не только Украину, но и, например, Австралию, Бразилию, Великобританию, Канаду, США и Японию.
— С 2021 года перед поездкой в государства - члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере семи евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение трех лет или до завершения срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки, - сказано в сообщении.
В том случае, если ETIAS откажет во въезде, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.
— Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу/угрозу в сфере безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государств - членов ЕС предостережений по поводу их поездки, - отметили в миссии Украины при Евросоюзе.
Таким образом, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдении других стандартных требований безвизового режима с ЕС лицо сможет беспрепятственно путешествовать.
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Представители Украины в Европейском союзе объяснили, как изменятся правила безвизовых поездок для украинцев в 2021 году.
Об этом сообщили в Миссии Украины при Евросоюзе на странице в Facebook.
По словам дипломатов, начиная с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Нововведение означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран, это значит, что изменения коснутся не только Украину, но и, например, Австралию, Бразилию, Великобританию, Канаду, США и Японию.
— С 2021 года перед поездкой в государства - члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере семи евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение трех лет или до завершения срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки, - сказано в сообщении.
В том случае, если ETIAS откажет во въезде, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.
— Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу/угрозу в сфере безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государств - членов ЕС предостережений по поводу их поездки, - отметили в миссии Украины при Евросоюзе.
Таким образом, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдении других стандартных требований безвизового режима с ЕС лицо сможет беспрепятственно путешествовать.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов