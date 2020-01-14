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Совет Европейского союза принял обновленный «террористический список ЕС», в перечень которого входят лица, организации и учреждения, против которых вводятся санкции.
Об этом сообщается на сайт ЕС.
Относительно санкций, речь идет о замораживании на территории стран Евросоюза счетов и активов всех из «террористического списка» в связи с террористической деятельностью.
— Впервые Совет ЕС образовал такой перечень на выполнение резолюции СБ ООН после террористической атаки 11 сентября 2001 года, - указано на сайте.
Известно, что Совет просматривает этот список, по меньшей мере, раз в шесть месяцев, на основе каких-либо новых фактов или событий, связанных с терроризмом.
Однако указанный санкционный режим отделен от резолюций ООН, которые направлены против Аль-Каиды и Исламского государства, поскольку ЕС имеет собственный режим санкций, который позволяет автономно применять ограничения против Исламского государства и Аль-Каиды, а также против связанных с ними лиц и учреждений.
Добавим, что среди 15 человек, которые подпадали под санкции ЕС после просмотра «террористического списка» в августе 2019 года, был назван иранский генерал-майор Касем Сулеймани, которого недавно убили по приказу руководства США.
Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против 8 иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Ираке.
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Совет Европейского союза принял обновленный «террористический список ЕС», в перечень которого входят лица, организации и учреждения, против которых вводятся санкции.
Об этом сообщается на сайт ЕС.
Относительно санкций, речь идет о замораживании на территории стран Евросоюза счетов и активов всех из «террористического списка» в связи с террористической деятельностью.
— Впервые Совет ЕС образовал такой перечень на выполнение резолюции СБ ООН после террористической атаки 11 сентября 2001 года, - указано на сайте.
Известно, что Совет просматривает этот список, по меньшей мере, раз в шесть месяцев, на основе каких-либо новых фактов или событий, связанных с терроризмом.
Однако указанный санкционный режим отделен от резолюций ООН, которые направлены против Аль-Каиды и Исламского государства, поскольку ЕС имеет собственный режим санкций, который позволяет автономно применять ограничения против Исламского государства и Аль-Каиды, а также против связанных с ними лиц и учреждений.
Добавим, что среди 15 человек, которые подпадали под санкции ЕС после просмотра «террористического списка» в августе 2019 года, был назван иранский генерал-майор Касем Сулеймани, которого недавно убили по приказу руководства США.
Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против 8 иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Ираке.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов