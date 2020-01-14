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В понедельник, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг использовал для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Там рядом с Васильевкой противник вел огонь из стрелкового оружия.
Пять раз боевики били по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — у Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
С начала этих суток, 14 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий.
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В понедельник, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг использовал для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Там рядом с Васильевкой противник вел огонь из стрелкового оружия.
Пять раз боевики били по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — у Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
С начала этих суток, 14 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов