В понедельник, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг использовал для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Там рядом с Васильевкой противник вел огонь из стрелкового оружия.

Пять раз боевики били по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — у Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

С начала этих суток, 14 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, 8 января трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий.