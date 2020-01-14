На сессию Очаковского городского совета хотят вынести обращение к Президенту Украины, Кабмину и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Очаковского городского совета Артем Кучерук.

В декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек.

По информации Главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Очакове Николаевской области проживает 14 тысяч 258 человек. Что касается других городов областного значения, то население Николаева составляет 476 тысяч человек, Вознесенска - 34 тысячи человек, в Первомайске проживает 64,9 тысяч жителей, а в Южноукраинске - 40,7 тысяч человек.

Отмечается, что посёлком сможет считаться населенный пункт, постоянное население которого составляет не меньше 5 тысяч человек - именно посёлком станет Очаков при условии принятия данного закона.

В проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины» вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.