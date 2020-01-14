МВД Грузии начинает расследование против экс-президента страны, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили по подозрению в попытке свержения власти.

Об этом сообщат Грузия Online.

Такое решение было принято после высказываний Саакашвили в минувшие выходные в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» о беспорядках 20-21 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда большая группа лидеров оппозиции и их сторонников попыталась штурмом взять здание парламента.

— Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что «тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен», представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили, - говорится в сообщении МВД, распространенном 13 января.

Ведомство также сообщает, что в связи с высказываниями Саакашвили будут проведены соответствующие следственные действия и дана правовая оценка.

Напомним, что в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.