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Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.
Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и «запускались по самым высоким в мире «зеленым» тарифам».
— Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 миллиардов гривен в 2019 году. В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров, – написал Андрей Герус.
Напомним, журналисты ресурса Bihus.info показали загородный дом олигарха Рината Ахметова, который тот строит на средства, полученные от формулы «Роттердам+».
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Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.
Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и «запускались по самым высоким в мире «зеленым» тарифам».
— Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 миллиардов гривен в 2019 году. В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров, – написал Андрей Герус.
Напомним, журналисты ресурса Bihus.info показали загородный дом олигарха Рината Ахметова, который тот строит на средства, полученные от формулы «Роттердам+».
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов