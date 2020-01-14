Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и «запускались по самым высоким в мире «зеленым» тарифам».

— Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 миллиардов гривен в 2019 году. В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров, – написал Андрей Герус.

Напомним, журналисты ресурса Bihus.info показали загородный дом олигарха Рината Ахметова, который тот строит на средства, полученные от формулы «Роттердам+».