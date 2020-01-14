Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что в Геническе собираются построить микрорайон для переселенцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что микрорайон может состоять из шести четырехэтажных домов на 336 квартир.

— На территории города Геническа существует свободный от застройки земельный участок ориентировочной площадью 4,5 га. На нем мы предварительно планируем возвести шесть четырехэтажных домов на 336 квартир. Соответствующий детальный план территории уже разработан, на очереди - прохождение процедуры общественных обсуждений, - сообщил глава обладминистрации.

Ориентировочная стоимость проекту составляет 160 миллионов гривен. Источники финансирования пока не определены, но это может быть в том числе государственный бюджет.

Приступить к строительству собираются уже в первой половине 2020 года.

Напомним, что дочерняя компания Нафтогаза «Углесинтезгаз Украины» объявила конкурс на покупку услуги по исследованию ветровых ресурсов для строительства ветроэлектростанции в Баштанском районе Николаевской области.