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Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.
Об этом пишет РБК-Украина.
Разумков попросил проинформировать об этом Кабмин и представителя Кабинета министров в Раде.
— Есть предложение заслушать после министра иностранных дел (Вадима Пристайко, - прим.) позиции министров и возможно премьера по тем премиях, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины, - уточнил он.
Ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.
Напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее.
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Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.
Об этом пишет РБК-Украина.
Разумков попросил проинформировать об этом Кабмин и представителя Кабинета министров в Раде.
— Есть предложение заслушать после министра иностранных дел (Вадима Пристайко, - прим.) позиции министров и возможно премьера по тем премиях, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины, - уточнил он.
Ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.
Напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее.
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