|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.85 грн
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.
— Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко, - сказал Арахамия.
Напомним, что Ирина Венедиктова решила сложить полномочия народного депутата в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.
Богдана Яременко собираются уволить с должности главы комитета в связи со секс-скандалом, в который он попал осенью.
Место Яременко должна была занять глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, но депутаты не поддержали ее кандидатуру во время голосования.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.
— Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко, - сказал Арахамия.
Напомним, что Ирина Венедиктова решила сложить полномочия народного депутата в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.
Богдана Яременко собираются уволить с должности главы комитета в связи со секс-скандалом, в который он попал осенью.
Место Яременко должна была занять глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, но депутаты не поддержали ее кандидатуру во время голосования.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов