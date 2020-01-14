Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.

— Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко, - сказал Арахамия.

Напомним, что Ирина Венедиктова решила сложить полномочия народного депутата в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.

Богдана Яременко собираются уволить с должности главы комитета в связи со секс-скандалом, в который он попал осенью.