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Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ВВС.
Исследователи взяли частицы метеорита и превратили их в порошок. Эту пасту растворили в кислоте, чтобы осталась только звездная пыль.
— Это похоже на сжигание сена, чтобы найти в нем иглу, — сказал куратор Чикагского музея и доцент Чикагского университета Филипп Хек.
Чтобы определить возраст этой пыли, ученые установили, сколько раз на него влияли космические лучи. Они являются частицами высокой энергии, которые путешествуют через нашу галактику и проникают в твердую материю. Ученые сравнили этот процесс с ведром, которое наполняется во время дождя. Чем дольше он находится под ливнем, тем больше воды в него наберется.
Поэтому ученым удалось обнаружить преимущественно частицы, которым от 4,6-4,9 года. Для сравнения Солнцу 4,6 млрд лет, а Земли, 4,5 млрд лет. В то же время в метеорите есть и пыль, которой около 7,5 млрд лет. Ученые также отмечают, что в нем, вероятно, есть и еще более старые частицы.
Напомним, в Израиле археологи обнаружили развалины древнего города, место нахождение которого совпадает с библейским поселением Секелаг.
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Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ВВС.
Исследователи взяли частицы метеорита и превратили их в порошок. Эту пасту растворили в кислоте, чтобы осталась только звездная пыль.
— Это похоже на сжигание сена, чтобы найти в нем иглу, — сказал куратор Чикагского музея и доцент Чикагского университета Филипп Хек.
Чтобы определить возраст этой пыли, ученые установили, сколько раз на него влияли космические лучи. Они являются частицами высокой энергии, которые путешествуют через нашу галактику и проникают в твердую материю. Ученые сравнили этот процесс с ведром, которое наполняется во время дождя. Чем дольше он находится под ливнем, тем больше воды в него наберется.
Поэтому ученым удалось обнаружить преимущественно частицы, которым от 4,6-4,9 года. Для сравнения Солнцу 4,6 млрд лет, а Земли, 4,5 млрд лет. В то же время в метеорите есть и пыль, которой около 7,5 млрд лет. Ученые также отмечают, что в нем, вероятно, есть и еще более старые частицы.
Напомним, в Израиле археологи обнаружили развалины древнего города, место нахождение которого совпадает с библейским поселением Секелаг.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов