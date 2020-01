Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ВВС.

Исследователи взяли частицы метеорита и превратили их в порошок. Эту пасту растворили в кислоте, чтобы осталась только звездная пыль.

— Это похоже на сжигание сена, чтобы найти в нем иглу, — сказал куратор Чикагского музея и доцент Чикагского университета Филипп Хек.

Чтобы определить возраст этой пыли, ученые установили, сколько раз на него влияли космические лучи. Они являются частицами высокой энергии, которые путешествуют через нашу галактику и проникают в твердую материю. Ученые сравнили этот процесс с ведром, которое наполняется во время дождя. Чем дольше он находится под ливнем, тем больше воды в него наберется.

Поэтому ученым удалось обнаружить преимущественно частицы, которым от 4,6-4,9 года. Для сравнения Солнцу 4,6 млрд лет, а Земли, 4,5 млрд лет. В то же время в метеорите есть и пыль, которой около 7,5 млрд лет. Ученые также отмечают, что в нем, вероятно, есть и еще более старые частицы.

