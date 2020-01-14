Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает местный телеканал Press TV.

По его словам, специальная структура будет создана в системе судебных органов Ирана.

— Судебные власти должны создать отдельную судебную структуру, во главе которой будет стоять профессиональный судья, для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера, - заявил Рухани.

Он также назвал авиакатастрофу МАУ в результате ракетного удара «непростительной ошибкой». Кроме того, он пообещал публично объявить результаты расследования.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. Позже, в Иране задержали и арестовали несколько подозреваемых по делу украинского Boeing 737.