Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.

— Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений, - говорится в заявлении.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.