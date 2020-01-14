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Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.
— Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений, - говорится в заявлении.
Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.
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Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.
— Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений, - говорится в заявлении.
Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов