Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился, что на городских зеленых зонах расположены открытые люки и потребовал накрыть их металлическими крышками.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева в понедельник, 13 января.

— Мне поступила информация, что на зеленых зонах есть открытые люки, которые прикрыты досточками. Я понимаю, что большинство этих люков - это Укртелеком. Нужно что-то с этим делать. У меня есть предложение. У нас, например, есть бульвар Адмирала Макарова, возле нашего Шахматного клуба. Я проезжаю там каждое утро и вижу бульбу бетонную, центр города, а люк там у нас не металлический на пешеходной зоне, а стоит бетонная бульба. Давайте эти люки Укртелекома, прикрытые досточками, прикрывать этими бульбами, а в центре города убирать их и ставить металлические люки - приваривать их, закреплять, - сказал Александр Сенкевич.