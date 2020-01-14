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Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился, что на городских зеленых зонах расположены открытые люки и потребовал накрыть их металлическими крышками.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева в понедельник, 13 января.
— Мне поступила информация, что на зеленых зонах есть открытые люки, которые прикрыты досточками. Я понимаю, что большинство этих люков - это Укртелеком. Нужно что-то с этим делать. У меня есть предложение. У нас, например, есть бульвар Адмирала Макарова, возле нашего Шахматного клуба. Я проезжаю там каждое утро и вижу бульбу бетонную, центр города, а люк там у нас не металлический на пешеходной зоне, а стоит бетонная бульба. Давайте эти люки Укртелекома, прикрытые досточками, прикрывать этими бульбами, а в центре города убирать их и ставить металлические люки - приваривать их, закреплять, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 12 декабря, в Николаеве в районе домов №8 и 10 на улице Колодезной ребенок упал в открытый люк, когда возвращался из школы.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился, что на городских зеленых зонах расположены открытые люки и потребовал накрыть их металлическими крышками.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева в понедельник, 13 января.
— Мне поступила информация, что на зеленых зонах есть открытые люки, которые прикрыты досточками. Я понимаю, что большинство этих люков - это Укртелеком. Нужно что-то с этим делать. У меня есть предложение. У нас, например, есть бульвар Адмирала Макарова, возле нашего Шахматного клуба. Я проезжаю там каждое утро и вижу бульбу бетонную, центр города, а люк там у нас не металлический на пешеходной зоне, а стоит бетонная бульба. Давайте эти люки Укртелекома, прикрытые досточками, прикрывать этими бульбами, а в центре города убирать их и ставить металлические люки - приваривать их, закреплять, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 12 декабря, в Николаеве в районе домов №8 и 10 на улице Колодезной ребенок упал в открытый люк, когда возвращался из школы.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов