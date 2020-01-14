Печерский районный суд Киева по хадатайству прокуратуры в очередной раз арестовал имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Об этом сообщает Офис Генпрокурора в своем Telegram-канале.

Указывается, что прокуроры Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

«С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейшим попыткам его незаконного отчуждения по ходатайству прокурора Печерским районным судом Киева 13 января наложен арест в уголовном производстве на весь целостный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан». В то же время прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, которые участвовали в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных махинаций с имуществом предприятия», - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 год Печерский суд Киева уже накалдывал арест на имущество завода. Тогда его передали на «ответственное хранение» Леониду Шумило, директору ООО «Океан-Судоремонт». Он являлся фигурантом уголовного производства по факту фальсификации документов о трудоустройстве на завод «Океан», а также уголовного производства по факту неисполнения постановления Печерского суда о запрете пользования имуществом завода «Океан». За время «ответственного хранения» завод использовалс как незаконный порт, а с его территории вывозилось имущество. На территории завода без соответствующего контроля и портовых сборов осуществляется контрабанда товаров из-за рубежа, в том числе и из Российской Федерации, откуда в Николаев прибыли грузовые суда.

Спустя некоторое время имущество завода снова вернули под контроль ликвидатора Ирины Сербин.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.