Об этом сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская с позывным Тайра» в Facebook.

По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.

Паевская предполагает, что огонь возник из-за проводки.