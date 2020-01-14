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Об этом сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская с позывным Тайра» в Facebook.
По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.
Паевская предполагает, что огонь возник из-за проводки.
Напомним, в понедельник, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская с позывным Тайра» в Facebook.
По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.
Паевская предполагает, что огонь возник из-за проводки.
Напомним, в понедельник, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов