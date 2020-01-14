|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.85 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета проводят из-за публикаций в интернете.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как известно, в сети появились фото, как Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.
— Дело по Соборной площади внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту обращений в сети Интернет. Городская власть работает открыто и прозрачно, поэтому оказывает правоохранителям все необходимые документы, касающиеся дела. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться, потому идем навстречу следствию, чтобы успокоить опасения заявителей. Надеюсь на объективное расследование со стороны правоохранителей, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета проводят из-за публикаций в интернете.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как известно, в сети появились фото, как Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.
— Дело по Соборной площади внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту обращений в сети Интернет. Городская власть работает открыто и прозрачно, поэтому оказывает правоохранителям все необходимые документы, касающиеся дела. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться, потому идем навстречу следствию, чтобы успокоить опасения заявителей. Надеюсь на объективное расследование со стороны правоохранителей, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов