Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета проводят из-за публикаций в интернете.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в сети появились фото, как Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.

— Дело по Соборной площади внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту обращений в сети Интернет. Городская власть работает открыто и прозрачно, поэтому оказывает правоохранителям все необходимые документы, касающиеся дела. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться, потому идем навстречу следствию, чтобы успокоить опасения заявителей. Надеюсь на объективное расследование со стороны правоохранителей, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.