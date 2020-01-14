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Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу Global News.
Премьер отметил, что для него и правительства Канады самым главным являются погибшие в катастрофе. По его словам, «могут пройти недели или месяцы» до того, как жертв вернут в Канаду для захоронения.
— Если бы в регионе в последнее время не было эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями. Это то, что происходит, когда идет война. Невинные страдают больше всего. Это напоминание, почему всем нам нужно упорно работать над деэскалацией, чтобы уменьшить напряжение, — сказал Трюдо.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.
Среди погибших также было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по 3 гражданина Германии и Великобритании.
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Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу Global News.
Премьер отметил, что для него и правительства Канады самым главным являются погибшие в катастрофе. По его словам, «могут пройти недели или месяцы» до того, как жертв вернут в Канаду для захоронения.
— Если бы в регионе в последнее время не было эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями. Это то, что происходит, когда идет война. Невинные страдают больше всего. Это напоминание, почему всем нам нужно упорно работать над деэскалацией, чтобы уменьшить напряжение, — сказал Трюдо.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.
Среди погибших также было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по 3 гражданина Германии и Великобритании.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов