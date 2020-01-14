Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник отчитался, что достиг понимания с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросу ускорения распаевки земель государственного предприятия «Степовое».

Об этом Александр Стадник написал на своей странице в Facebook сегодня, 14 января.

Губернатор сообщил, что вчера во время рабочей поездки в Киев он встретился с заместителем министра экономики Павлом Кухтой, с которым обсудил ситуацию вокруг госпредприятия «Степовое».

— Пока некоторые местные СМИ пытаются манипулировать общественным мнением относительно распаевки земли ГП «Степовое», я делаю то, что обещал - сделать все возможное, чтобы люди смогли наконец-то на законных основаниях получить земельные паи. Во время встречи достигли всестороннего понимания. Со стороны Министерства будет предоставлена поддержка, чтобы ускорить распаевку. Благодарен Павлу Кухте за уделенное время и готовность поддержать людей. Работники предприятия обязательно получат земли, на которые имеют полное право, - написал Александр Стадник.

Он сообщил, что в ближайшее время встретится с жителями Степового, чтобы проинформировать людей о принятых решениях.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на субботу, 11 января, собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался.

Кроме того, с мая 2018 года на госпредприятии «Степовое» были уволены 77 человек, вследствие этого они лишились права получить земельный пай.