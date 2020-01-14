Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела трамвая с пассажирами в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как известно, в понедельник вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами.

В полиции сообщают, что правоохранители осмотрели трамваи, однако каких-либо предметов, которые бы указывали на то, чем именно были повреждены окна, не обнаружено.

— По данному факту следственным отделением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сказано в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.