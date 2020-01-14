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Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела трамвая с пассажирами в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, в понедельник вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами.
В полиции сообщают, что правоохранители осмотрели трамваи, однако каких-либо предметов, которые бы указывали на то, чем именно были повреждены окна, не обнаружено.
— По данному факту следственным отделением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сказано в сообщении.
Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.
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Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела трамвая с пассажирами в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, в понедельник вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами.
В полиции сообщают, что правоохранители осмотрели трамваи, однако каких-либо предметов, которые бы указывали на то, чем именно были повреждены окна, не обнаружено.
— По данному факту следственным отделением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сказано в сообщении.
Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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