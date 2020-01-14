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По результатам опроса, около 23,7% опрошенных киевлян проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко, если бы выборы городского головы состоялись в ближайшее воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией «Центр общественного развития «Интеракция», пишет «Интерфакс-Украина».
В частности, респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье. Так, в первом опросе, без указания партийной принадлежности потенциальных кандидатов, 23,7% всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Кличко (30,9% определившихся с ответом).
Ближайший конкурент Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, по итогам опроса набрал бы 15,1% (19,7%). Третьим в рейтинге потенциальный мэров столицы стал шоумен и волонтер Сергей Притула с рейтингом 7,6% (9,9%).
Также в список потенциальных кандидатов вошли политик Николай Томенко, которого готовы поддержать 7,1% опрошенных (9,2%), экс-глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов с рейтингом 5,4% (7%) и нардеп Александр Ткаченко с поддержкой в 5,3% (6,9%).
Остальные предложенные социологами кандидаты на должность мэра набирают менее 5% поддержки. Отмечается, что 21% респондентов не определился со своим кандидатом.
Напомним, что рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко.
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По результатам опроса, около 23,7% опрошенных киевлян проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко, если бы выборы городского головы состоялись в ближайшее воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией «Центр общественного развития «Интеракция», пишет «Интерфакс-Украина».
В частности, респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье. Так, в первом опросе, без указания партийной принадлежности потенциальных кандидатов, 23,7% всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Кличко (30,9% определившихся с ответом).
Ближайший конкурент Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, по итогам опроса набрал бы 15,1% (19,7%). Третьим в рейтинге потенциальный мэров столицы стал шоумен и волонтер Сергей Притула с рейтингом 7,6% (9,9%).
Также в список потенциальных кандидатов вошли политик Николай Томенко, которого готовы поддержать 7,1% опрошенных (9,2%), экс-глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов с рейтингом 5,4% (7%) и нардеп Александр Ткаченко с поддержкой в 5,3% (6,9%).
Остальные предложенные социологами кандидаты на должность мэра набирают менее 5% поддержки. Отмечается, что 21% респондентов не определился со своим кандидатом.
Напомним, что рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко.
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