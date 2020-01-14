Верховная Рада Украины направила 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.

За соответствующий законопроект №2589 во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат, пишет LB.ua.

Согласно принятому решению, специальный фонд государственного бюджета на 2020 год увеличен на 2 миллиарда гривен за счет средств от досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Эти деньги направляются на новую бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства».

Средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 миллиард гривен), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 миллиарда гривен).

Законопроект является одной из составляющих по реализации инициативы президента Владимира Зеленского - программы «5-7-9» по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 миллион гривен на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:

5% годовых - если выручка в 25 миллионов гривен и создаются минимум 2 рабочих места.

7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%.

9% годовых - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 миллионов гривен.

Напомним, что с начала действия программы «теплых кредитов» в текущем году было привлечено 600 миллионов гривен на финансирование энергоэффективных мероприятий.