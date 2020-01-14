Ирина Сербин

Ликвидатор ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» Ирина Сербин заявила, что наложенный накануне арест на имущество предприятия ставит под угрозу международные контракты и рабочие места на работающем предприятии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ирина Сербин призналась, что о решении Печерского районного суда Киева узнала из публикации Офиса Генерального прокурора и не понимает, на каком основании наложен арест на имущество завода.

Она отметила, что согласно заявления Офиса Генпрокурора, суд наложил арест на целостный имущественный комплекс ПАО НСЗ «Океан», который был продан на открытых торгах 3 декабря 2018 года.

«Тогда «Океан» фактически вернулся домой, получив николаевского собственника. С тех пор были отремонтированы десятки судов, построены металлоконструкции для многих мостов и эстакад по всей Украине», - отметила Ирина Сербин.

Она напомнила, что месяц назад на «Океане» приступили к выполнению европейского заказа - строительству судов для заказчика из Нидерландов.

По словам Ирины Сербин, сейчас на заводе работают около 700 сотрудников, а в конце 2019 года предприятие признали лучшим работодателем Николаевской области.

Ликвидатор сообщила, что аукцион от 3 декабря 2018 года никаким судом не был признан недействительным. Он прошел в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

«Меня спрашивают: что будет, если окажется, что арест наложен на имущество ООО «Судостроительный завод «Океан», которое сегодня управляет заводом? Ответ неутешителен: такой арест будет означать риск расторжения международных контрактов, остановку завода, массовое увольнение работников. Какая судьба будет ждать завод и океановцев, которые не дали уничтожить «Океан» предыдущим «инвесторам» и «хранителям» - вы знаете и без меня», - написала Ирина Сербин.

Она напомнила, что в 2016 году Генеральная прокуратура уже арестовывала имущество завода и передала его «ответственным хранителям».

«В 2016 году Генеральная прокуратура уже один раз дала обмануть себя, добилась ареста и передала все «ответственным хранителям». Завод и я пережили неоднократные маски-шоу. В результате «ответственного хранения» с завода пропало имущества на 40 миллионов гривен только по балансовой стоимости. Понадобилось полтора года, чтоб раскрыть глаза прокурорам на ошибку, которую они допустили, подыграв рейдерам, за которыми стоят олигархи из Российской федерации. Поэтому я спрашиваю: сегодня в Офисе Генерального прокурора решили пробежаться по тем же граблям, что и Генеральная прокуратура в 2016?» - написала Ирина Сербин.

Напомним, в сентябре 2016 год Печерский суд Киева уже накладывал арест на имущество завода. Тогда его передали на «ответственное хранение» Леониду Шумило, директору ООО «Океан-Судоремонт». Он являлся фигурантом уголовного производства по факту фальсификации документов о трудоустройстве на завод «Океан», а также уголовного производства по факту неисполнения постановления Печерского суда о запрете пользования имуществом завода «Океан». За время «ответственного хранения» завод использовался как незаконный порт, а с его территории вывозилось имущество. На территории завода без соответствующего контроля и портовых сборов осуществляется контрабанда товаров из-за рубежа, в том числе и из Российской Федерации, откуда в Николаев прибыли грузовые суда.

Спустя некоторое время имущество завода снова вернули под контроль ликвидатора Ирины Сербин.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, в октябре 2019 года журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Отметим, Вячеслав Медяник баллотировался в парламент от партии «Слуга народа» и выиграл выборы на округе №27 в Днепропетровской области. Его называют протеже олигарха Игоря Коломойского. Также Медяник известен тем, что был помощником нардепа VIII cозыва Андрея Денисенко (состоял в партии Коломойского «УКРОП»). Его отец Анатолий Медяник (умер в 2017 году), бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный - Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак прокомментировал опубликованную переписку народного депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника и заявил, что он не знаком с Вячеславом Медяником, который в переписке обещал с ним переговорить «по сахару», но теперь готов с ним пообщаться.

Сам Вячелав Медяник подтвердил, что в опубликованной журналистами переписке он обсуждал с днепровским бизнесменом ситуацию на Николаевском судостроительном заводе «Океан».