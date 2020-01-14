В четверг, 16 января с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Ингульский и Варваровский мосты.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Сообщается, что мосты разведут для выхода среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод»

Также определена резервная дата разведения мостов на 17 января с 12:00 до 13:00.

— Уважаемые николаевцы! Пожалуйста, запланируйте маршрут передвижения по городу, учитывая эту информацию, - сказано в сообщении.

Напомним, что в мае 2018 года акваторию Николаева покинул десантный корабль «Юрий Олефиренко», который был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины, по этому случаю в Николаеве были разведены Ингульский и Южнобугский мосты.