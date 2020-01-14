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В четверг, 16 января с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Ингульский и Варваровский мосты.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Сообщается, что мосты разведут для выхода среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод»
Также определена резервная дата разведения мостов на 17 января с 12:00 до 13:00.
— Уважаемые николаевцы! Пожалуйста, запланируйте маршрут передвижения по городу, учитывая эту информацию, - сказано в сообщении.
Напомним, что в мае 2018 года акваторию Николаева покинул десантный корабль «Юрий Олефиренко», который был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины, по этому случаю в Николаеве были разведены Ингульский и Южнобугский мосты.
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В четверг, 16 января с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Ингульский и Варваровский мосты.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Сообщается, что мосты разведут для выхода среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод»
Также определена резервная дата разведения мостов на 17 января с 12:00 до 13:00.
— Уважаемые николаевцы! Пожалуйста, запланируйте маршрут передвижения по городу, учитывая эту информацию, - сказано в сообщении.
Напомним, что в мае 2018 года акваторию Николаева покинул десантный корабль «Юрий Олефиренко», который был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины, по этому случаю в Николаеве были разведены Ингульский и Южнобугский мосты.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов