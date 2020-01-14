Во вторник, 14 января, Одесский филиал государственного предприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ) возглавил Руслан Сахаутдинов.

Как сообщает пресс-служба порта, сегодня Сахаутдинов был представлен трудовому коллективу.

Руслан Сахаутдинов родился 12 января 1981 года в селе Матроска Измаильского района Одесской области. В 2003 году закончил Одесский национальный морской университет по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

В 2003-2013 годах работал инженером отдела маркетинга и реализации договоров, инженером по движению грузов главной диспетчерской, инженером по планированию и движению грузов главной диспетчерской, главным диспетчером ГП «Одесский морской торговый порт».

13.06.2013 - 10.03.2014 года - главный диспетчер Одесского филиала ГП АМПУ.

11.03.2014 - 06.06.2016 - заместитель начальника администрации Одесского морского порта по операционной деятельности.

После этого он занимал должности первого заместителя начальника администрации Одесского морского порта и заместителя начальника администрации по операционной деятельности.

Напомним, 8 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил начальника Одесского филиала государственного предприятия АМПУ Игоря Ткачука.