Николаевский окружной административный суд признал противоправной бездеятельность областного совета относительно непредоставления главой облсовета Викторией Москаленко ответа на информационный запрос журналиста издания «НикВести» Катерины Середы.

Соответствующее решение суд принял 21 декабря 2019 года.

9 октября журналист Катерина Середа направила на имя главы Николаевского облсовета информационный запрос, который касался использования Викторией Москаленко бюджетных средств. Однако глава облсовета проигнорировала обращение, оставив его без ответа.

Запрос касался заключенного 1 августа 2019 года между Николаевским облсоветом и частным предпринимателем Нерко Олегом Анатольевичем договора на предоставление информационных услуг о деятельности областного совета. Журналист требовала предоставить информацию о том, какие именно информационные материалы создал предприниматель, копию договора №047/08-2019 от 1 августа 2019, а также копии актов выполненных работ, согласно которым была осуществлена оплата на общую сумму 40 тысяч гривен.

Сроки предоставления ответа на информационный запрос определяются Законом Украины «О доступе к публичной информации». Согласно статьи 20 закона, распорядитель информации обязан дать ответ не позже, чем через 5 рабочих дней со дня получения запроса.

19 ноября 2019 года по иску Катерины Середы Николаевский окружной административный суд открыл производство в отношении Николаевского облсовета в лице его главы Виктории Москаленко.

Отметим, что за несколько дней до рассмотрения судом иска, 18 декабря, Николаевский облсовет предоставил НикВести ответ на информационный запрос, поданный 9 октября.

При этом, суд согласился с позицией Николаевского облсовета о том, что Виктория Москаленко как его глава не может быть ответчиком по данному делу, поскольку не является распорядителем публичной информации.

В связи с этим, админсуд частично удовлетворил иск журналиста НикВести и признал противоправной бездеятельность Николаевского облсовета относительно непредоставления ответа на информационный запрос журналиста Катерины Середы от 9 октября и постановил частично взыскать с облсовета судебный сбор.