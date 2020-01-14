Об этом со ссылкой на фирму Area1, которая занимается обеспечением кибербезопасности, сообщает The New York Times.

Специалисты отметили, что хакеры, вероятно, пытались получить доступ к электронной переписке Баканова. Им этого не удалось сделать.

Кроме сайта «Квартал 95» хакеры взламывали сайты украинской газовой компании Burisma, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — потенциального конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины народные депутаты поддержали 29 августа 2019 года.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ экс-руководителя «Слуги народа» Ивана Баканова.

В команде Зеленского Иван Баканов отвечал за связи с Верховной Радой. СМИ называют Баканова другом детства Зеленского, юристом и партнером «Студии Квартал 95».