Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь - 56,6 тысяч гривен. Ее заместители получили - от 65,4 тысяч до 168 тысяч гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.

Об этом говорится в официальном ответе Минсоцполитики на запрос издания «Украинские новости».

Как сообщается, всего в декабре в декабре Соколовской перечислили 216 783 гривны, из них должностной оклад – 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 657 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 3 048 гривен, надбавка за интенсивность труда – 15 238 гривен, отпускные – 1 527 гривен, премия за октябрь 2019 года – 26 182 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 25 905 гривен, премия за декабрь 2019 года – 30 476 гривен, помощь на оздоровление – 47 394 гривны, помощь на решение социально-бытовых проблем – 47 394 гривны, индексация - 725 гривен.

Налоги и сборы составили 42 273 гривны.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 131 487 гривен (в частности, премия – 30 800 гривен и помощь на решение социально-бытовых проблем – 63 726 гривен), замов Олега Коваля – 168 144 гривны (премия – 27 867 гривен, помощь на оздоровление – 53 181 гривна и помощь на решение социально-бытовых проблем – 53 181 гривна), Виталия Музыченко – 65 441 гривна (30 800 гривен – премия), зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 166 842 гривны (премия – 30 800 гривен и помощь на оздоровление 50 376 гривен и на решение социально-бытовых проблем – 50 376 гривен) и госсекретаря Елены Богачовой с 10 по 31 декабря – 60 366 гривен.