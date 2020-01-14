Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно.

Об этом в комментарии Украинской Правде заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

— Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом, – заявил Андрей Ермак.

Он также добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается. Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.

14 января в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737.