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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство в январе планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.
Об этом Стерджен заявила на своей странице в Twitter.
При этом первый министр Шотландии назвала отказа Лондона от проведения референдума о независимости Шотландии неразумной и разрушительной позицией. Соответствующее заявление она сделал в ответном письме премьер-министру Борису Джонсону.
— Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Помимо того, что позиция (Великобритании - прим.) неразумна, она полностью разрушительна. Проблема британского правительства заключается в том, что чем дольше они пытаются препятствовать референдуму, тем больше это демонстрирует, что вестминстерское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости, - написала Стерджен.
Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство в январе планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.
Об этом Стерджен заявила на своей странице в Twitter.
При этом первый министр Шотландии назвала отказа Лондона от проведения референдума о независимости Шотландии неразумной и разрушительной позицией. Соответствующее заявление она сделал в ответном письме премьер-министру Борису Джонсону.
— Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Помимо того, что позиция (Великобритании - прим.) неразумна, она полностью разрушительна. Проблема британского правительства заключается в том, что чем дольше они пытаются препятствовать референдуму, тем больше это демонстрирует, что вестминстерское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости, - написала Стерджен.
Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства.