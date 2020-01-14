Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство в январе планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

Об этом Стерджен заявила на своей странице в Twitter.

При этом первый министр Шотландии назвала отказа Лондона от проведения референдума о независимости Шотландии неразумной и разрушительной позицией. Соответствующее заявление она сделал в ответном письме премьер-министру Борису Джонсону.

— Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Помимо того, что позиция (Великобритании - прим.) неразумна, она полностью разрушительна. Проблема британского правительства заключается в том, что чем дольше они пытаются препятствовать референдуму, тем больше это демонстрирует, что вестминстерское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости, - написала Стерджен.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства.