Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низких заработных плат.

Об этом во время обсуждения законопроекта «О труде» заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.

«Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривен, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты», — сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь – 56,6 тысячи гривен. Ее заместители получили – от 65,4 тысячи до 168 тысяч гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.