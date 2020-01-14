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Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низких заработных плат.
Об этом во время обсуждения законопроекта «О труде» заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.
«Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривен, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты», — сказал он.
При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.
Ранее сообщалось, что министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь – 56,6 тысячи гривен. Ее заместители получили – от 65,4 тысячи до 168 тысяч гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.
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Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низких заработных плат.
Об этом во время обсуждения законопроекта «О труде» заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.
«Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривен, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты», — сказал он.
При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.
Ранее сообщалось, что министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь – 56,6 тысячи гривен. Ее заместители получили – от 65,4 тысячи до 168 тысяч гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.
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|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов