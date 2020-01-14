Позиция Верховной Рады Украины о расследовании трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей. Украинский парламент должен настаивать на полномасштабном международном расследовании, которое даст ответы на все вопросы о причинах и фигурантах этого преступления.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, говорится на сайте политсилы.

Фракция «Европейская солидарность» предложила свой проект постановления об этой трагедии.

— Предмет нашего заявления шире, чем расследование катастрофы. Речь идет о роли и месте Украины в современном мире. О наших отношениях с ключевыми западными партнерами. О наших отношениях с Российской федерацией. О том, как отечественная дипломатия способна эти интересы защищать. О том, как функционирует система безопасности в стране, и какие выводы надо сделать из того сбоя, который она продемонстрировала в последние недели, - подчеркнул Пётр Порошенко.

Он также провел параллель с тем, как повели себя иранские власти и Кремль после сбивания самолета малазийских авиалиний МН17.

— Да, Иран поступил порядочно, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою ответственность и свою вину уже шестой год. Но явка с повинной тоже не избавляет от наказания. Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолет, должен понести международно-правовую ответственность. Для этого недостаточно признания вины со стороны Ирана. Для этого надо найти и доказать ответы на важные вопросы. Не только о том, кто нажал кнопку «пуск» на ракете. Но и то, кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы, кто и почему отдал приказ? Чьего производства было оружие?, - отметил Пётр Порошенко.

По мнению Порошенко, признание Ирана - это не финал трагической истории.

— Это начало длительного расследования и ответственности. Речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших. Речь идет о чести и достоинстве нашего с вами государства Украина. Этот процесс, как учит опыт МН17 - процесс трудный и длительный. Там могут случаться неприятные неожиданности: например решение выдать России ключевого свидетеля по доказанию преступления Российской федерации. Речь идет о Цемахе, - напомнил Пётр Порошенко., подчеркнул, что заявление парламента всем своим содержанием должна демонстрировать сильную украинскую позицию - и власти, и оппозиции.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену боевиков.