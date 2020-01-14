Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали 3 обстрела, в частности неподалеку Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельского.

Также пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и вблизи Крымского.

В зоне боевых действий на Донбассе 13 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных за прошедшие сутки не было.