|Скорость ветра:
|0.3 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали 3 обстрела, в частности неподалеку Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельского.
Также пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и вблизи Крымского.
В зоне боевых действий на Донбассе 13 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных за прошедшие сутки не было.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировали 3 обстрела, в частности неподалеку Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельского.
Также пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и вблизи Крымского.
В зоне боевых действий на Донбассе 13 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных за прошедшие сутки не было.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов