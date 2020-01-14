Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украина.

Он удовлетворил отвод, заявленный стороной потерпевших. Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.

Таким образом, вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова в процесс были включены новые прокуроры — Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина.

На заседании 14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам.

«Суд считает, что отвод подлежит удовлетворению», — огласил решение Сергей Дячук.

Суд посчитал, что новая группа прокуроров предвзята, работает под давлением и безпрекословно выполняет поручения Рябошапки, не смотря на их сомнительную законность.