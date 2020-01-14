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Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана.
Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украина.
Он удовлетворил отвод, заявленный стороной потерпевших. Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.
Таким образом, вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова в процесс были включены новые прокуроры — Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина.
На заседании 14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам.
«Суд считает, что отвод подлежит удовлетворению», — огласил решение Сергей Дячук.
Суд посчитал, что новая группа прокуроров предвзята, работает под давлением и безпрекословно выполняет поручения Рябошапки, не смотря на их сомнительную законность.
Напомним, экс-сотрудники «Беркута» Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.
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Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана.
Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украина.
Он удовлетворил отвод, заявленный стороной потерпевших. Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.
Таким образом, вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова в процесс были включены новые прокуроры — Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина.
На заседании 14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам.
«Суд считает, что отвод подлежит удовлетворению», — огласил решение Сергей Дячук.
Суд посчитал, что новая группа прокуроров предвзята, работает под давлением и безпрекословно выполняет поручения Рябошапки, не смотря на их сомнительную законность.
Напомним, экс-сотрудники «Беркута» Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
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|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов