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Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран. «За» проголосовали 368 народных депутатов, сообщает Фокус.
В частности, Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, а также требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование трагедии.
«Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе», — сказано в тексте заявления.
Также ВР призывает мировое сообщество поддержать Украину в ее стремлении в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.
«Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы», — говорится в заявлении.
Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.
Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что позиция Верховной Рады Украины о расследовании трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей. Украинский парламент должен настаивать на полномасштабном международном расследовании, которое даст ответы на все вопросы о причинах и фигурантах этого преступления.
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Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран. «За» проголосовали 368 народных депутатов, сообщает Фокус.
В частности, Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, а также требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование трагедии.
«Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе», — сказано в тексте заявления.
Также ВР призывает мировое сообщество поддержать Украину в ее стремлении в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.
«Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы», — говорится в заявлении.
Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.
Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.
Напомним, Петр Порошенко заявил, что позиция Верховной Рады Украины о расследовании трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей. Украинский парламент должен настаивать на полномасштабном международном расследовании, которое даст ответы на все вопросы о причинах и фигурантах этого преступления.
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