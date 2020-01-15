Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении 50-ти судей в местные общие суды. В частности, на должность судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области была назначена Татьяна Фортуна.

Об этом идет речь в Указе президента №7/2020.

Владимир Зеленский назначил судей первой инстанции в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и других областях.

Ранее также сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».