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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении 50-ти судей в местные общие суды. В частности, на должность судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области была назначена Татьяна Фортуна.
Об этом идет речь в Указе президента №7/2020.
Владимир Зеленский назначил судей первой инстанции в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и других областях.
Ранее также сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении 50-ти судей в местные общие суды. В частности, на должность судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области была назначена Татьяна Фортуна.
Об этом идет речь в Указе президента №7/2020.
Владимир Зеленский назначил судей первой инстанции в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и других областях.
Ранее также сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».